Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас: кто владеет собой и управляет страхами и желаниями, тот больше, чем король

Циципас: кто владеет собой и управляет страхами и желаниями, тот больше, чем король
Комментарии

24-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал философский пост на фоне своего выступления на турнире Six Kings Slam (Кубок шести королей). Вчера, 15 октября, он завершил выступление на турнире, уступив итальянцу Яннику Синнеру — 2:6, 3:6.

«Кто владеет собой и управляет страхами и желаниями, тот больше, чем король», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

27-летний Циципас является первым греком, вошедшим в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга. Также он является двукратным финалистом турниров «Большого шлема» (2021, 2023). В нынешнем сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он одолел канадца Феликса Оже-Альяссима.

Материалы по теме
Синнер может стать 1-м перед «Мастерсом» в Париже. Что ему нужно, чтобы обойти Алькараса?
Синнер может стать 1-м перед «Мастерсом» в Париже. Что ему нужно, чтобы обойти Алькараса?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android