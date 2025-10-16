Циципас: кто владеет собой и управляет страхами и желаниями, тот больше, чем король

24-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал философский пост на фоне своего выступления на турнире Six Kings Slam (Кубок шести королей). Вчера, 15 октября, он завершил выступление на турнире, уступив итальянцу Яннику Синнеру — 2:6, 3:6.

«Кто владеет собой и управляет страхами и желаниями, тот больше, чем король», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

27-летний Циципас является первым греком, вошедшим в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга. Также он является двукратным финалистом турниров «Большого шлема» (2021, 2023). В нынешнем сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он одолел канадца Феликса Оже-Альяссима.