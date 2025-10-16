Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Евгений Донской рассказал байку про Надаля и «Ролан Гаррос»

Евгений Донской рассказал байку про Надаля и «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Евгений Донской рассказал, как на «Ролан Гаррос» меняли качество корта из-за недовольства легендарного испанца Рафаэля Надаля.

«Мне игрок один рассказывал, что он потренировался ещё перед турниром с Надалем на Шатрье — на центральном корте «Ролан Гаррос». И Рафа, уходя с корта, обронил: «Что-то он какой-то слишком медленный, много грунта». А чем больше грунта, тем медленнее и ниже отскок. То есть корт замедляется. Но Рафа не такой человек, чтобы прям требовать — сделайте медленно или сделайте быстро. Он просто обронил фразу. И этот игрок говорит, что всю ночь потом убирали грунт, стирали. И он говорит: я на следующий день туда прихожу, а там просто вообще нет грунта. И мяч скачет, как на бетоне. Осталась одна бетонная подушка. Не уверен, что это правда. Назовём это историей. То есть всегда так было, что организаторы хотят, чтобы у них играли звёзды. Однако я почему-то не верю, что они замедляют корты только для того, чтобы Синнер с Алькарасом хорошо играли», — сказал Донской в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Материалы по теме
«Променял бы победу над Федерером на титул ATP-250». Откровенный Евгений Донской
Эксклюзив
«Променял бы победу над Федерером на титул ATP-250». Откровенный Евгений Донской
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android