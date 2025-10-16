Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир ATP-250 в Алма-Ате с Хачановым и Медведевым, 2025 год: расписание матчей 16 октября

Сегодня, 16 октября, в Алма-Ате (Казахстан) продолжится мужской хардовый турнир категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня.

Теннис. ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), 2-й круг. Расписание встреч на 16 октября (время московское):

9:00. Александар Вукич (Австралия) — Алекс Михельсен (США, 6);

10:30. Лучано Дардери (Италия, 4) – Синтаро Мочизуки (Япония, LD);

12:00. Адам Уолтон (Австралия) – Даниил Медведев (Россия, 2);

17:00. Карен Хачанов (Россия, 1) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, посеянный в текущем розыгрыше под первым номером. Второй номер посева — у 14-го в мировом рейтинге Даниила Медведева.

Видео: Карен Хачанов тренируется на центральном корте Almaty Open