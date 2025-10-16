Турнир WTA-500 в Нинбо, 2025 год: расписание матчей 16 октября

Сегодня, 16 октября, в Нинбо (Китай) продолжатся матчи турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня.
Теннис. WTA-500 в Нинбо (Китай), 2-й круг. Расписание встреч на 16 октября (время московское):
08:00. Маккартни Кесслер (США) — Людмила Самсонова (Россия);
09:30. Вероника Кудерметова (Россия) — Жасмин Паолини (Италия);
11:30. Екатерина Александрова (Россия) — Юань Юэ (Китай);
14:00. Даяна Ястремская (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.