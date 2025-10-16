Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Нинбо, 2025 год: расписание игр 16 октября: Рыбакина, Александрова, Самсонова, Кудерметова, Паолини, Ястремская

Турнир WTA-500 в Нинбо, 2025 год: расписание матчей 16 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 октября, в Нинбо (Китай) продолжатся матчи турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня.

Теннис. WTA-500 в Нинбо (Китай), 2-й круг. Расписание встреч на 16 октября (время московское):

08:00. Маккартни Кесслер (США) — Людмила Самсонова (Россия);
09:30. Вероника Кудерметова (Россия) — Жасмин Паолини (Италия);
11:30. Екатерина Александрова (Россия) — Юань Юэ (Китай);
14:00. Даяна Ястремская (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.

Календарь турнира в Нинбо
Сетка турнира в Нинбо
Материалы по теме
Россия без потерь в Нинбо: к Мирре и Александровой во 2-м круге присоединились ещё 3 наших
Россия без потерь в Нинбо: к Мирре и Александровой во 2-м круге присоединились ещё 3 наших

Допинг-скандалы в теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android