Алькарас объяснил, почему играет в выставочных турнирах, хотя жалуется на календарь

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на критику факта, что игроки принимают участие в выставочных турнирах, но продолжают жаловаться на календарь.

«Всё, что я могу сказать, так что это совершенно другой формат, другие условия. Играть в выставочных матчах, а не в официальных турнирах. Быть максимально собранным 15-16 дней подряд, поддерживать высокую концентрацию и выкладываться физически — это требует больших усилий.

Именно поэтому мы позволяем себе расслабиться и просто получаем удовольствие день или два, играем в теннис, и, я думаю, это здорово. Мне кажется, именно поэтому мы иногда выбираем выставочные матчи. Я, конечно, понимаю критику, но иногда люди не понимают нашей точки зрения», — приводит слова Алькараса Punto de Break.