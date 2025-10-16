Людмила Самсонова проиграла Кесслер во втором круге турнира WTA-500 в Нинбо
Поделиться
18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) в одиночном разряде. Во втором круге она потерпела поражение от американки Маккартни Кесслер (33-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 1:6.
Нинбо. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 08:10 МСК
33
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Самсонова выполнил две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Кесслер четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинале турнира в Нинбо Маккартни Кесслер сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Юань Юэ (Китай).
Материалы по теме
Комментарии
- 16 октября 2025
-
09:52
-
09:45
-
07:00
-
06:00
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:43
-
00:41
-
00:37
-
00:37
-
00:19
- 15 октября 2025
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:37
-
23:34
-
23:31
-
23:03
-
22:59
-
22:43
-
22:16
-
22:09
-
22:07
-
21:49
-
21:46
-
21:38
-
21:33
-
21:30
-
21:00
-
20:55
-
20:47
-
20:40
-
20:20
-
19:58