Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маккартни Кесслер — Людмила Самсонова, результат матча 16 октября 2025, счёт 2:0, 2-й круг WTA 500 Нинбо

Людмила Самсонова проиграла Кесслер во втором круге турнира WTA-500 в Нинбо
Комментарии

18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) в одиночном разряде. Во втором круге она потерпела поражение от американки Маккартни Кесслер (33-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

Нинбо. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 08:10 МСК
Маккартни Кесслер
33
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		1
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Самсонова выполнил две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Кесслер четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира в Нинбо Маккартни Кесслер сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Юань Юэ (Китай).

Календарь турнира в Нинбо
Сетка турнира в Нинбо
Материалы по теме
Мирра сенсационно проиграла 219-й ракетке. Андреева сорвала дерби со Шнайдер в 1/4 финала
Мирра сенсационно проиграла 219-й ракетке. Андреева сорвала дерби со Шнайдер в 1/4 финала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android