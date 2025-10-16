Людмила Самсонова проиграла Кесслер во втором круге турнира WTA-500 в Нинбо

18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) в одиночном разряде. Во втором круге она потерпела поражение от американки Маккартни Кесслер (33-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Самсонова выполнил две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Кесслер четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира в Нинбо Маккартни Кесслер сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Юань Юэ (Китай).