Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко опубликовала фото с Анной Калинской из Гонконга

Арина Соболенко опубликовала фото с Анной Калинской из Гонконга
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала подборку фотографий из Гонконга, на одной из которых позирует с 37-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской.

«После многих блюд и воспоминаний… спасибо, Гонконг», — подписала публикацию Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Из личного архива Соболенко

Из личного архива Соболенко

На днях Соболенко и Калинская провели выставочный матч в Гонконге, а также приняли участие в спонсорском мероприятии. Среди приглашённых игроков также был победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.

Материалы по теме
«Буквально во всём». Арина Соболенко призналась, что хотела бы улучшить в своей игре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android