Арина Соболенко опубликовала фото с Анной Калинской из Гонконга

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала подборку фотографий из Гонконга, на одной из которых позирует с 37-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской.

«После многих блюд и воспоминаний… спасибо, Гонконг», — подписала публикацию Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

На днях Соболенко и Калинская провели выставочный матч в Гонконге, а также приняли участие в спонсорском мероприятии. Среди приглашённых игроков также был победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.