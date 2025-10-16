Скидки
Стали известны цены на билеты на матчи с участием Медведева и Хачанова в Алма-Ате

Стали известны цены на билеты на матчи с участием Медведева и Хачанова в Алма-Ате
В четверг, 16 октября, пройдут первые матчи российских теннисистов Даниила Медведева (14-я ракетка мира) и Карена Хачанова (10-я ракетка мира) на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате. Стали известны цены на билеты на матчи с участием россиян, о чём с места событий сообщает корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Матч Медведева состоится в утренней сессии. Цены на билеты варьируются от 4200 тенге (615 рублей) на верхние ряды до 6000 тенге (880 рублей) на нижние. Цены в VIP-ложах у корта — от 48 000 до 72 000 тенге (от 7300 до 10 540 рублей соответственно).

Карен Хачанов сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом в вечерней секции. Вечерняя программа начнётся в 18:20 с концерта популярного казахстанского певца Мираса Жугунусова. Цены на обычные места варьируются от 5400 до 9600 тенге (от 790 до 1405 рублей соответственно). В зону VIP — от 72 000 до 108 000 тенге (от 10 540 до 15 811 рублей).

Также у болельщиков есть возможность купить билеты в фан-зону у стадиона за 1000 тенге (146 рублей), где можно поучаствовать в активностях для болельщиков и посмотреть матчи по большому экрану.

