Анна Калинская поделилась фотографиями из Гонконга

37-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала подборку фотографий из Гонконга, где принимала участие в выставочном матче на этой неделе. На одном из снимков россиянка позирует с четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко.

Фото: Из личного архива Калинской

Фото: Из личного архива Калинской

Фото: Из личного архива Калинской

Соболенко и Калинская провели выставочный матч в Гонконге, а также приняли участие в спонсорском мероприятии. Среди приглашённых игроков также был победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.

В нынешнем сезоне Анна Калинская планирует принять участие ещё в двух турнирах — на следующей неделе в Токио (Япония), а также в Гонконге.