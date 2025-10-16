«Не на все 100%». Алькарас оценил физическое состояние перед матчами на Six Kings Slam

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о состоянии здоровья в преддверии выставочного турнира Six Kings Slam. В сентябре Алькарас получил повреждение лодыжки во время победного турнира в Токио (Япония).

«Я бы не сказал, что чувствую себя на все 100%. Сомнения ещё присутствуют, я иногда о них думаю, когда двигаюсь по корту. Но я считаю, что значительно прогрессировал и готов бороться и показывать хорошие результаты здесь, на Six Kings Slam», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

В полуфинале Six Kings Slam Алькарас сыграет с американцем Тейлором Фрицем.