Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас оценил выступление на Six Kings Slam, где проиграл Синнеру и заработал $ 1,5 млн

Циципас оценил выступление на Six Kings Slam, где проиграл Синнеру и заработал $ 1,5 млн
Комментарии

24-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост на личной странице в социальных сетях по итогам выступления на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Циципас провёл один матч на турнире, в котором проиграл четырёхкратному победителю турниров «Большого шлема», второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 3:6.

Six Kings Slam. 1/4 финала
15 октября 2025, среда. 21:20 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Старался изо всех сил и получил огромное удовольствие от вечера. Янник был просто великолепен. Спасибо, что принял меня с распростёртыми объятиями, Эр-Рияд», — написал Циципас.

На Six Kings Slam принимают участие шесть теннисистов. За участие они все получат по 1,5 млн.

Материалы по теме
«Мы здесь, чтобы получать удовольствие». Синнер — о матче с Джоковичем на Six Kings Slam
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android