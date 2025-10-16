Циципас оценил выступление на Six Kings Slam, где проиграл Синнеру и заработал $ 1,5 млн
Поделиться
24-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост на личной странице в социальных сетях по итогам выступления на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Циципас провёл один матч на турнире, в котором проиграл четырёхкратному победителю турниров «Большого шлема», второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 3:6.
Six Kings Slam. 1/4 финала
15 октября 2025, среда. 21:20 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Янник Синнер
Я. Синнер
«Старался изо всех сил и получил огромное удовольствие от вечера. Янник был просто великолепен. Спасибо, что принял меня с распростёртыми объятиями, Эр-Рияд», — написал Циципас.
На Six Kings Slam принимают участие шесть теннисистов. За участие они все получат по 1,5 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 октября 2025
-
11:06
-
11:03
-
10:47
-
10:40
-
10:24
-
10:17
-
10:16
-
09:52
-
09:45
-
07:00
-
06:00
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:43
-
00:41
-
00:37
-
00:37
-
00:19
- 15 октября 2025
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:37
-
23:34
-
23:31
-
23:03
-
22:59
-
22:43
-
22:16
-
22:09
-
22:07
-
21:49
-
21:46
-
21:38
-
21:33