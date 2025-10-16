Циципас оценил выступление на Six Kings Slam, где проиграл Синнеру и заработал $ 1,5 млн

24-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост на личной странице в социальных сетях по итогам выступления на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Циципас провёл один матч на турнире, в котором проиграл четырёхкратному победителю турниров «Большого шлема», второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 3:6.

«Старался изо всех сил и получил огромное удовольствие от вечера. Янник был просто великолепен. Спасибо, что принял меня с распростёртыми объятиями, Эр-Рияд», — написал Циципас.

На Six Kings Slam принимают участие шесть теннисистов. За участие они все получат по 1,5 млн.