Новак Джокович назвал игрока, который напоминает ему себя в лучшие годы

Новак Джокович назвал игрока, который напоминает ему себя в лучшие годы
24-кратный победитель турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил, что четырёхкратный чемпион мэйджоров 24-летний итальянец Янник Синнер напоминает ему себя в пиковые годы карьеры.

«Синнер. Думаю, это очевидно. Мы стараемся бить по мячу так сильно, насколько это возможно, хорошо двигаемся. Он такой же худощавый, как и я, и стратегически показывает идеальную игру, старается быть универсальным игроком, обладать каждым ударом. Поэтому да, напоминает меня в лучшие годы», — сказал Джокович.

Сегодня, 16 октября, Джокович и Синнер встретятся в рамках полуфинала на выставочном турнире Six Kings Slam.

