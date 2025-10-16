Скидки
«Должно сказаться положительно». Тарпищев — о работе Рублёва с Сафиным

«Должно сказаться положительно». Тарпищев — о работе Рублёва с Сафиным
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что видит положительную перспективу в сотрудничестве 15-й ракетки мира Андрея Рублёва и бывшей первой ракетки мира Марата Сафина. Теннисисты начали работать вместе в апреле 2025 года.

«Андрей хочет играть быстрее, мощнее. Но, к сожалению, к такой игре уже привыкли, знают, как он играет. Сейчас с ним работает Сафин. Наверное, это должно сказаться положительно. Сафин хорошо читает игру. С этой позиции может быть добавка. Тут полезность ещё в том, что Сафин — кумир Рублёва. Значит, он его будет слушать, а не посылать, как остальных. Это должно сработать», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Сафин является победителем двух турниров «Большого шлема» (2000, 2005), двукратным обладателем Кубка Дэвиса (2002, 2006).

