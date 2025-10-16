Скидки
Вероника Кудерметова — Жасмин Паолини, результат матча 16 октября 2025, счёт 0:2, 2-й круг WTA 500 Нинбо

Вероника Кудерметова в двух сетах проиграла Жасмин Паолини во втором круге Нинбо
Комментарии

31-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Во втором круге она потерпела поражение от восьмой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини со счётом 2:6, 5:7.

Нинбо. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 10:10 МСК
Вероника Кудерметова
31
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Кудерметова выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Паолини один эйс, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

В четвертьфинале турнира в Нинбо Жасмин Паолини встретится с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (14-я ракетка мира).

Календарь турнира в Нинбо
Сетка турнира в Нинбо
