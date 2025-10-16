Вероника Кудерметова в двух сетах проиграла Жасмин Паолини во втором круге Нинбо

31-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Во втором круге она потерпела поражение от восьмой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини со счётом 2:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Кудерметова выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Паолини один эйс, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

В четвертьфинале турнира в Нинбо Жасмин Паолини встретится с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (14-я ракетка мира).