Валантен Вашеро опубликовал первый пост в соцсетях после титула на «Мастерсе» в Шанхае

40-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако впервые разместил публикацию на личной странице в социальных сетях после своей сенсационной победы на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Сюрреалистично. Это чувство невозможно описать словами. От всего сердца благодарю мою команду, семью, друзей, турнир и всех, кто поддерживал меня до этого момента. Это превзошло все мои самые смелые мечты. Люблю тебя, Артур», — написал Вашеро.

В финале шанхайского «Мастерса» Вашеро переиграл своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша, представляющего Францию, со счётом 4:6, 6:3, 6:3. 26-летний Валантен пробился в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. Этот титул стал дебютным в карьере теннисиста.

