Ива Йович рассказала, о чём бы хотела поговорить с Джоковичем

Американская теннисистка сербского происхождения Ива Йович (35-я ракетка мира) рассказала, о чём хотела бы поговорить с пятой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

— Когда мы общались в Мельбурне, ты сказала, что у тебя есть селфи с Новаком Джоковичем, но тебе не нравится, как ты на нём выглядишь. Ты исправила эту ситуацию?

— Мне уже не нужно селфи! Теперь мы знакомы, пообщались, даже теперь здороваемся друг с другом. Он очень мощный.

— Какой была эта беседа?

— Неформальной, расслабленной. Он просто сказал мне: «Если есть вопросы, я всегда открыт для тебя». Он очень хороший и добрый. Я была немного шокирована, для меня необычно быть знакомой с ним. Теперь следит за мной, и я, конечно, за ним слежу всю жизнь. Круто, что теперь у нас есть связь — я это обязательно использую и попрошу у него совета.

— Что бы ты первым у него спросила?

— Первое… погодите, я записала. Записала потому, что, когда мне выпадет момент с ним поговорить, я знаю, что у меня всё вылетит из головы. Вот! Именно то, о чём мы сейчас говорили — как он реагирует на поражения, что происходит в его сознании. Также я хочу спросить о медитации, техниках дыхания и всём подобном. Больше чего-то на тему ментального состояния — мы все знаем, что он в этом мастер. Конечно, иногда он тоже расстраивается, но он же нашёл эту победную формулу, золотую середину. Он ответит, наверное, что я должна над этим много работать. А это никогда не просто! — приводит слова Йович Clay Tennis.