Фанат вышел на корт на Six Kings Slam и пообщался с Синнером, пока его не увела охрана

Болельщик вышел на корт во время проведения выставочного турнира Six Kings Slam — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) после матча, в котором играли четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и двукратный финалист мэйджоров грек Стефанос Циципас. Победу в матче одержал Синнер со счётом 6:2, 6:3.

Мужчина подошёл к Синнеру и успел с ним немного пообщаться, пока его не заметила охрана. Спустя некоторое время болельщика схватила охрана и увела от теннисиста.

Фото: Кадр из трансляции

В полуфинале Six Kings Slam Синнер сыграет с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем сегодня, 16 октября.