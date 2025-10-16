Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фанат вышел на корт на Six Kings Slam и пообщался с Синнером, пока его не увела охрана

Фанат вышел на корт на Six Kings Slam и пообщался с Синнером, пока его не увела охрана
Комментарии

Болельщик вышел на корт во время проведения выставочного турнира Six Kings Slam — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) после матча, в котором играли четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и двукратный финалист мэйджоров грек Стефанос Циципас. Победу в матче одержал Синнер со счётом 6:2, 6:3.

Six Kings Slam. 1/4 финала
15 октября 2025, среда. 21:20 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Мужчина подошёл к Синнеру и успел с ним немного пообщаться, пока его не заметила охрана. Спустя некоторое время болельщика схватила охрана и увела от теннисиста.

Фото: Кадр из трансляции

В полуфинале Six Kings Slam Синнер сыграет с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем сегодня, 16 октября.

Материалы по теме
Новак Джокович назвал игрока, который напоминает ему себя в лучшие годы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android