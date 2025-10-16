Фанат вышел на корт на Six Kings Slam и пообщался с Синнером, пока его не увела охрана
Болельщик вышел на корт во время проведения выставочного турнира Six Kings Slam — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) после матча, в котором играли четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и двукратный финалист мэйджоров грек Стефанос Циципас. Победу в матче одержал Синнер со счётом 6:2, 6:3.
Six Kings Slam. 1/4 финала
15 октября 2025, среда. 21:20 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Янник Синнер
Я. Синнер
Мужчина подошёл к Синнеру и успел с ним немного пообщаться, пока его не заметила охрана. Спустя некоторое время болельщика схватила охрана и увела от теннисиста.
Фото: Кадр из трансляции
В полуфинале Six Kings Slam Синнер сыграет с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем сегодня, 16 октября.
Комментарии
