«Временами он был немного лучше меня». Циципас — о поражении от Синнера на Six Kings Slam

24-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянца Янника Синнера на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) — 2:6, 3:6.

«Мне кажется, что временами он был немного лучше меня. Я очень старался. Я бил по мячу, иногда чересчур сильно, потому что чувствовал, что мне не хватает глубины. Это было моей самой большой проблемой в матче», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

На Six Kings Slam принимают участие шесть теннисистов. Они все получат как минимум по $ 1,5 млн.