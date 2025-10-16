«Временами он был немного лучше меня». Циципас — о поражении от Синнера на Six Kings Slam
24-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянца Янника Синнера на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) — 2:6, 3:6.
Six Kings Slam. 1/4 финала
15 октября 2025, среда. 21:20 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Янник Синнер
Я. Синнер
«Мне кажется, что временами он был немного лучше меня. Я очень старался. Я бил по мячу, иногда чересчур сильно, потому что чувствовал, что мне не хватает глубины. Это было моей самой большой проблемой в матче», — приводит слова Циципаса Punto de Break.
На Six Kings Slam принимают участие шесть теннисистов. Они все получат как минимум по $ 1,5 млн.
