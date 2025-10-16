«Ощущаю себя частью этого». Йович — о первом полноценном взрослом сезоне

Американская теннисистка сербского происхождения Ива Йович рассказала о впечатлениях от первого полноценного взрослого сезона на уровне профессионала.

— Это твой первый полноценный взрослый сезон. Что тебе больше всего понравилось?

— То, что я познакомилась с большим количеством людей. Когда я впервые приехала на тур, всё ощущалось иначе, как будто я была в другом мире. Теперь у меня больше друзей, я ощущаю себя частью этого. Мне ещё нравится путешествовать — до этого я никогда так много не ездила, а сейчас я приобрела много нового опыта. Может, через сколько-то лет я устану от этого, но сейчас это великолепно. Мне удаётся смотреть новые места, на протяжении лета моя сестра ездила со мной. Я в восторге.

— Кто помог тебе чувствовать себя комфортнее на туре?

— Есть несколько девушек из юниоров, особенно Тереза Валентова — она моя хорошая подруга. Кори Гауфф всегда здоровается, другие американские девчонки тоже очень хорошие. Ну и, конечно, сербки — Ольга Данилович, Александра Крунич. В общем, когда ты с кем-то сталкиваешься, это выстраивает определённые отношения. Здесь много хороших девочек.

— Кто-то давал тебе совет, который тебя зацепил — например, о чём вы говорили с Гауфф?

— Они дают советы, и это обычно о том, чтобы не расстраиваться от одного матча или одного результата. Они говорят мне: «Существует так много турниров, так много времени», и мне остаётся просто работать, чтобы становиться лучше с каждым днём, — приводит слова Йович Clay Tennis.