Екатерина Александрова уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Нинбо

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Во втором круге она одержала победу над китаянкой Юань Юэ (108-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. За это время Александрова выполнила 11 подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Юэ четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Нинбо Екатерина Александрова поборется с американской теннисисткой Маккартни Кесслер.