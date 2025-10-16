Скидки
Теннис

Екатерина Александрова — Юань Юэ, результат матча 16 октября 2025, счёт 2:0, 2-й круг WTA 500 Нинбо

Екатерина Александрова уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Нинбо
10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Во втором круге она одержала победу над китаянкой Юань Юэ (108-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Нинбо. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 11:55 МСК
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Юань Юэ
108
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. За это время Александрова выполнила 11 подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Юэ четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Нинбо Екатерина Александрова поборется с американской теннисисткой Маккартни Кесслер.

Календарь турнира в Нинбо
Сетка турнира в Нинбо
