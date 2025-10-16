Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Адам Уолтон — Даниил Медведев, счёт 0:2, результат матча 16 октября 2025: турнир ATP-250 в Алма-Ате

Медведев обыграл австралийца Уолтона и вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев (14-я ракетка мира) обыграл австралийца Адама Уолтона (76-е место в мировом рейтинге) и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Алма-Ате. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 в пользу Медведева. Соперники провели на корте 1 час 44 минуты.

Алма-Ата. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 11:50 МСК
Адам Уолтон
76
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 0
7 		7 7
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Во время матча Медведев сделал 12 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Адам Уолтон сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Даниил Медведев сыграет с представителем Венгрии Фабианом Марожаном, который во втором круге обыграл американца Брэндона Накашиму.

Календарь турнира в Алма-Ате
Сетка турнира в Алма-Ате
Материалы по теме
Стали известны цены на билеты на матчи с участием Медведева и Хачанова в Алма-Ате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android