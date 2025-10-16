Медведев обыграл австралийца Уолтона и вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате
Российский теннисист Даниил Медведев (14-я ракетка мира) обыграл австралийца Адама Уолтона (76-е место в мировом рейтинге) и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Алма-Ате. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 в пользу Медведева. Соперники провели на корте 1 час 44 минуты.
Алма-Ата. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 11:50 МСК
76
Адам Уолтон
А. Уолтон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Во время матча Медведев сделал 12 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Адам Уолтон сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести.
В следующем круге Даниил Медведев сыграет с представителем Венгрии Фабианом Марожаном, который во втором круге обыграл американца Брэндона Накашиму.
