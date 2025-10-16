Скидки
Эмма Радукану досрочно завершила сезон-2025 из-за физических проблем

Эмма Радукану досрочно завершила сезон-2025 из-за физических проблем
Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану больше не будет выступать на турнирах в 2025 году. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, решение о досрочном завершении сезона было вызвано физическими трудностями, которые Радукану испытывала во время турниров азиатской серии. Также сообщается, что Радукану продолжит работу с тренером Франсиско Ройгом и будет готовиться к сезону-2026 под его руководством.

В Азии Радукану провела четыре турнира — в южнокорейском Сеуле (поражение во втором круге), а также в Пекине (третий круг), Ухане (первый круг, снялась) и Нинбо (первый круг).

