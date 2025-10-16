Выставочный турнир Six Kings Slam — 2025: расписание игрового дня 16 октября

Сегодня, 16 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится выставочный турнир Six Kings Slam – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня 16 октября, в рамках которого пройдут матчи стадии 1/2 финала.

Теннис. Six Kings Slam, Эр-Рияд. Полуфиналы. Расписание 16 октября (время — московское):

19:30. Карлос Алькарас (Испания) — Тейлор Фриц (США).

21:00. Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия).

Six Kings Slam проходит во второй раз. В 2024 году победу на этом турнире одержал итальянец Янник Синнер, в финале обыграв испанца Карлоса Алькараса. Победитель соревнований получит $ 6 млн.