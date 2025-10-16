Скидки
Мирра Андреева потеряет минимум две позиции в рейтинге WTA после поражения в Нинбо

Мирра Андреева потеряет минимум две позиции в рейтинге WTA после поражения в Нинбо
18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева опустится в рейтинге WTA по итогам турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Вчера, 16 октября, россиянка потерпела поражение во втором круге от китаянки Чжу Линь со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

Нинбо. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 16:20 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Чжу Линь
219
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

Андреева опустится с шестой позиции как минимум на восьмую. Россиянка потеряет 324 рейтинговых очка, в прошлом году она играла в финале турнира в Нинбо. Её уже точно обойдут американка Мэдисон Киз и итальянка Жасмин Паолини. Елена Рыбакина из Казахстана также может подвинуть Андрееву в случае победы в Нинбо.

В гонке на Итоговый турнир — 2025 Мирра Андреева идёт на седьмой позиции. Паолини может подвинуть её в случае выхода в полуфинал Нинбо. По итогам Нинбо Рыбакина в любом случае не обойдёт Андрееву, но может это сделать на следующей неделе.

Мирра сенсационно проиграла 219-й ракетке. Андреева сорвала дерби со Шнайдер в 1/4 финала
