Мирра Андреева потеряет минимум две позиции в рейтинге WTA после поражения в Нинбо

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева опустится в рейтинге WTA по итогам турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Вчера, 16 октября, россиянка потерпела поражение во втором круге от китаянки Чжу Линь со счётом 6:4, 3:6, 2:6.
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
Андреева опустится с шестой позиции как минимум на восьмую. Россиянка потеряет 324 рейтинговых очка, в прошлом году она играла в финале турнира в Нинбо. Её уже точно обойдут американка Мэдисон Киз и итальянка Жасмин Паолини. Елена Рыбакина из Казахстана также может подвинуть Андрееву в случае победы в Нинбо.
В гонке на Итоговый турнир — 2025 Мирра Андреева идёт на седьмой позиции. Паолини может подвинуть её в случае выхода в полуфинал Нинбо. По итогам Нинбо Рыбакина в любом случае не обойдёт Андрееву, но может это сделать на следующей неделе.
- 16 октября 2025
-
15:41
-
15:35
-
15:15
-
14:58
-
14:53
-
14:39
-
14:11
-
13:36
-
13:28
-
13:13
-
13:11
-
12:45
-
12:18
-
12:13
-
11:45
-
11:06
-
11:03
-
10:47
-
10:40
-
10:24
-
10:17
-
10:16
-
09:52
-
09:45
-
07:00
-
06:00
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:43
-
00:41
-
00:37
-
00:37
-
00:19
- 15 октября 2025
-
23:56