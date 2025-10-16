«Очень тяжёлый матч». Медведев — после победы над Уолтоном в Алма-Ате

Российский теннисист Даниил Медведев (14-я ракетка мира) прокомментировал победный для себя матч второго круга турнира категории ATP-250 в Алма-Ате, в котором обыграл представителя Австралии Адама Уолтона (76-е место в мировом рейтинге).

«Это был очень тяжёлый матч. В гейме при счёте 1:4 я, кажется, сохранил четыре или пять брейк-пойнтов. Это было важно, потому что потом мне удалось отыграться и вернуться в свой ритм, поэтому я рад, что победил сильного соперника», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Во втором круге турнира в Цинциннати в августе 2025 года Медведев уступил Уолтону.

В следующем круге Даниил Медведев сыграет с представителем Венгрии Фабианом Марожаном, который во втором круге турнира в Алма-Ате обыграл американца Брэндона Накашиму.