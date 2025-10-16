Скидки
«Очень тяжёлый матч». Медведев — после победы над Уолтоном в Алма-Ате

Российский теннисист Даниил Медведев (14-я ракетка мира) прокомментировал победный для себя матч второго круга турнира категории ATP-250 в Алма-Ате, в котором обыграл представителя Австралии Адама Уолтона (76-е место в мировом рейтинге).

Алма-Ата. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 11:50 МСК
Адам Уолтон
76
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 0
7 		7 7
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Это был очень тяжёлый матч. В гейме при счёте 1:4 я, кажется, сохранил четыре или пять брейк-пойнтов. Это было важно, потому что потом мне удалось отыграться и вернуться в свой ритм, поэтому я рад, что победил сильного соперника», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Во втором круге турнира в Цинциннати в августе 2025 года Медведев уступил Уолтону.

Цинциннати (м). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 22:55 МСК
Адам Уолтон
82
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 0 		6 6
7 7 		4 1
         
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В следующем круге Даниил Медведев сыграет с представителем Венгрии Фабианом Марожаном, который во втором круге турнира в Алма-Ате обыграл американца Брэндона Накашиму.

