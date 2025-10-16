Карлос Алькарас — Тейлор Фриц: где смотреть, во сколько начало матча на Six Kings Slam

Сегодня, 16 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится выставочный турнир Six Kings Slam – 2025. В рамках игрового дня встретятся шестикратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас и финалист US Open — 2024, четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц.

Матч начнётся в 19:30 по московскому времени. В России трансляции турнира Six Kings Slam осуществляет сервис «Кинопоиск».

Карлос Алькарас лидирует в истории личных встреч теннисистов со счётом 4-1. Отметим, что матчи на Six Kings Slam не считаются официальными и не относятся к ATP-туру.