Теннис

Карлос Алькарас — Тейлор Фриц: где смотреть, во сколько начало матча на Six Kings Slam

Карлос Алькарас — Тейлор Фриц: где смотреть, во сколько начало матча на Six Kings Slam
Комментарии

Сегодня, 16 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится выставочный турнир Six Kings Slam – 2025. В рамках игрового дня встретятся шестикратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас и финалист US Open — 2024, четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц.

Six Kings Slam. 1/2 финала
16 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Матч начнётся в 19:30 по московскому времени. В России трансляции турнира Six Kings Slam осуществляет сервис «Кинопоиск».

Карлос Алькарас лидирует в истории личных встреч теннисистов со счётом 4-1. Отметим, что матчи на Six Kings Slam не считаются официальными и не относятся к ATP-туру.

Алькарас объяснил, почему играет в выставочных турнирах, хотя жалуется на календарь
Комментарии
Новости. Теннис
