Янник Синнер — Новак Джокович: где смотреть, во сколько начало матча на Six Kings Slam

Сегодня, 16 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится выставочный турнир Six Kings Slam – 2025. В рамках игрового дня встретятся четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 24-кратный чемпион мэйджоров серб Новак Джокович.

Матч начнётся не ранее 21:00 по московскому времени. В России трансляции турнира Six Kings Slam осуществляет сервис «Кинопоиск».

Янник Синнер лидирует в истории личных встреч теннисистов со счётом 6-4, последние пять очных встреч остались за итальянцем. Отметим, что матчи на Six Kings Slam не считаются официальными и не относятся к ATP-туру.