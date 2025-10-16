Янник Синнер — Новак Джокович: где смотреть, во сколько начало матча на Six Kings Slam
Сегодня, 16 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится выставочный турнир Six Kings Slam – 2025. В рамках игрового дня встретятся четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 24-кратный чемпион мэйджоров серб Новак Джокович.
Six Kings Slam. 1/2 финала
16 октября 2025, четверг. 21:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Новак Джокович
Н. Джокович
Матч начнётся не ранее 21:00 по московскому времени. В России трансляции турнира Six Kings Slam осуществляет сервис «Кинопоиск».
Янник Синнер лидирует в истории личных встреч теннисистов со счётом 6-4, последние пять очных встреч остались за итальянцем. Отметим, что матчи на Six Kings Slam не считаются официальными и не относятся к ATP-туру.
