Даниил Медведев объяснил, за счёт чего обыграл Уолтона на турнире в Алма-Ате

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил победу над австралийцем Адамом Уолтоном во втором круге на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
— Уже играл до этого с Уолтоном — на «Мастерсе» в Цинциннати. Можешь ли сравнить эти два матча? За счёт чего ты его переиграл сегодня и что он пытался сделать?
— Мне, на самом деле, тяжело сравнить условия. Всё-таки они совсем другие — тут закрытый хард, он быстрее. То есть подача лучше летит. Понятное дело, в Цинциннати я был далеко не в своей лучшей форме, но каждый теннисный матч — это борьба. То есть я всё равно боролся. У меня там были возможности выиграть. Но это не умаляет его заслуги. Потому что у меня тоже, может быть, 100 матчей было в карьере, где мой соперник был не на пике своей формы, поэтому бывает всякое.
Сегодня, как раз таки за счёт этой уверенности, которую я смог набрать в Шанхае и в Пекине, я смог победить. Потому что матч был близкий. И первый сет, в принципе, был близкий, второй — тоже. Тай-брейк я смог физически настроить на борьбу. Я себя не чувствовал на 100% после Шанхая, но смог. Бил где-то нужные удары, в нужные моменты, нужные приёмы, подачи делал. Этого как раз таки не хватило в Цинциннати, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
- 16 октября 2025
-
15:41
-
15:35
-
15:15
-
14:58
-
14:53
-
14:39
-
14:11
-
13:36
-
13:28
-
13:13
-
13:11
-
12:45
-
12:18
-
12:13
-
11:45
-
11:06
-
11:03
-
10:47
-
10:40
-
10:24
-
10:17
-
10:16
-
09:52
-
09:45
-
07:00
-
06:00
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:43
-
00:41
-
00:37
-
00:37
-
00:19
- 15 октября 2025
-
23:56