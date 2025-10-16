Хольгер Руне объяснил, как относится к тому, что его считают плохим парнем

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, как относится к тому, что в теннисном мире вокруг него построили образ «плохого парня».

«Если готовность отдать всё ради победы и огромная страсть к этому виду спорта делают меня плохим парнем, с радостью приму это. Себя таким не считаю. Я парень, который хочет побеждать и не против показывать своё разочарование, когда что-то не удаётся. В Шанхае, например, я был не единственным, кто вёл себя предосудительно», — приводит слова Руне Punto de Break.

В текущем сезоне 22-летний Хольгер Руне выиграл один титул — грунтовый «пятисотник» в Барселоне (Испания).