«Всё хорошо работает». Медведев — о взаимодействии с новыми тренерами

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший во втором круге турнира категории ATP-250 в Алма-Ате австралийца Адама Уолтона, рассказал о работе с новыми тренерами.
С осени 2025 года Медведев работает с Томасом Юханссоном и Роханом Гётцке.
— Это первый турнир для Рохана, когда он физически находится с тобой. Расскажи про вашу взаимосвязь.
— На самом деле, здесь очень тяжело, потому что по ряду причин подготовка была скомканной. Это его первый турнир ATP c кем-то за долгое время. Он всё понимает, что обычно подготовка не такая, как здесь. Я перенёс длинный перелёт из Шанхая, разница во времени, всё было скомканно. Пока тяжело сказать, всё хорошо работает и с Томасом и Роханом, а дальше время покажет.
— Ты их не напугал?
— Нет. Те, с кем ты работаешь, видят тебя и в жизни. Если бы в жизни был бы таким, как на корте, думаю, со мной вообще бы кто мало захотел работать. Скорее всего, и Томас, и Рохан сказали бы «нет», потому что все люди получают деньги за свою работу, но деньги — не самое главное в жизни. А поскольку я веду себя так только на корте, а в жизни крутой, весёлый, дружелюбный чувак, они всё понимают и просто стараются после матча говорить, в каких моментах переборщил, потому что это мешает моему теннису, а в каких моментах, наоборот, нужно себя так вести, — сказал Медведев в интервью «Больше!»
