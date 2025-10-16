Скидки
«Было классно!» Медведев — о поддержке зрителей на трибунах турнира в Алма-Ате

«Было классно!» Медведев — о поддержке зрителей на трибунах турнира в Алма-Ате
Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о том, мешает ли ему во время матчей громкое поведение зрителей на трибунах на турнире в Алма-Ате.

— Чувствовалось, что зал тебя больше поддерживает. Периодически казалось, что у зрителей эмоции зашкаливают, и это даже тебе мешает — кричали между подачами, между розыгрышами. Замечал ли это? Мешало ли?
— Да нет. Мне кажется, наоборот, это помогало. Во время матча обычно, конечно, не слишком думаешь о таких моментах. Твои мысли обычно – сыграть ли ему под лево или под право, с какой силой укоротить, куда подать. Но, опять же, вполне возможно, что во втором сете эта поддержка как раз и помогла. Потому что на 1:4 был очень длинный гейм. Люди уже, по-моему, не знали, чего ожидать. Да даже если люди против тебя, надо стараться брать эту энергию и превращать её в позитивную для себя. Но всё равно намного лучше, когда тебя поддерживает весь стадион, поэтому было классно! – ответил Медведев на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

«Люди болеют, кричат по-русски. Конечно, хотел победить». Даниил Медведев — в Алма-Ате
«Люди болеют, кричат по-русски. Конечно, хотел победить». Даниил Медведев — в Алма-Ате
