Рыбакина в трёх сетах обыграла Ястремскую и вышла в 1/4 финала турнира в Нинбо
Девятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в китайском Нинбо, обыграв в матче второго круга украинку Даяну Ястремскую (30-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.
Нинбо. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 14:30 МСК
30
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 8
|3
|
|6 6
|6
9
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Теннисистки провели на корте 2 часа 51 минуту. За время матча Рыбакина выполнила десять подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать 5 из 12 брейк-пойнтов. Ястремская сделала в игре восемь эйсов, допустила 15 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.
За право выйти в полуфинал турнира в Нинбо Рыбакина поспорит с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.
