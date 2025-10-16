Рыбакина в трёх сетах обыграла Ястремскую и вышла в 1/4 финала турнира в Нинбо

Девятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в китайском Нинбо, обыграв в матче второго круга украинку Даяну Ястремскую (30-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 51 минуту. За время матча Рыбакина выполнила десять подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать 5 из 12 брейк-пойнтов. Ястремская сделала в игре восемь эйсов, допустила 15 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.

За право выйти в полуфинал турнира в Нинбо Рыбакина поспорит с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.