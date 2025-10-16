Скидки
Елена Рыбакина — Даяна Ястремская, результат матча 16 октября 2025, счёт 2:1, 2-й круг WTA-500 в Нинбо

Рыбакина в трёх сетах обыграла Ястремскую и вышла в 1/4 финала турнира в Нинбо
Комментарии

Девятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в китайском Нинбо, обыграв в матче второго круга украинку Даяну Ястремскую (30-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Нинбо. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 14:30 МСК
Даяна Ястремская
30
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 8 3
6 		6 6 6
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Теннисистки провели на корте 2 часа 51 минуту. За время матча Рыбакина выполнила десять подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать 5 из 12 брейк-пойнтов. Ястремская сделала в игре восемь эйсов, допустила 15 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.

За право выйти в полуфинал турнира в Нинбо Рыбакина поспорит с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.

Сетка турнира в Нинбо
Календарь турнира в Нинбо
