Главная Теннис Новости

Медведев — о предстоящем матче с Марожаном: с ним нужно показывать лучший теннис

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан) с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.

Алма-Ата. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 10:30 МСК
Фабиан Марожан
52
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Следующий соперник — Фабиан Марожан. Ты уже играл с ним на US Open — 2024. Что из того матча помнишь, чем опасен этот соперник?
— Да, играл с ним только один раз, в принципе, получается, уже довольно давно. То есть всё равно уже прошло больше года, поэтому нельзя сказать, что этот матч какое-то огромное значение имеет. Мы, в принципе, тренировались с ним — один раз точно, возможно, даже больше. Кроме того, он очень хороший игрок, у него очень хорошая статистика с соперниками из топ-10, потому что у него самого очень высокий уровень. То есть он может очень хорошо играть, поэтому знаю, что с ним нужно показывать лучший теннис и стараться его обыграть, – ответил Медведев на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

