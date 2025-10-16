Медведев — о предстоящем матче с Марожаном: с ним нужно показывать лучший теннис

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан) с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.

— Следующий соперник — Фабиан Марожан. Ты уже играл с ним на US Open — 2024. Что из того матча помнишь, чем опасен этот соперник?

— Да, играл с ним только один раз, в принципе, получается, уже довольно давно. То есть всё равно уже прошло больше года, поэтому нельзя сказать, что этот матч какое-то огромное значение имеет. Мы, в принципе, тренировались с ним — один раз точно, возможно, даже больше. Кроме того, он очень хороший игрок, у него очень хорошая статистика с соперниками из топ-10, потому что у него самого очень высокий уровень. То есть он может очень хорошо играть, поэтому знаю, что с ним нужно показывать лучший теннис и стараться его обыграть, – ответил Медведев на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.