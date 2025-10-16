Медведев — о цели до конца сезона: был бы счастлив попасть в Турин

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какую цель он считает главной до конца сезона-2025, отметив, что был бы одинаково счастлив при попадании на Итоговый турнир АТР в Турине (Италия) и при своём отсутствии на соревнованиях.

— Вчера вы сказали, что вы всё ещё хотите попасть на Итоговый чемпионат в Турин, и у вас до сих пор остаются шансы. Это для вас главная цель конца сезона? Или думаете, что не сможете это сделать?

— Вообще-то нет. Я бы был очень счастлив, если бы попал в Турин. Но не расстроился бы, если нет. Сезон был тяжёлый, сезон не был хороший, поэтому, если не буду в Турине, буду счастлив. Возьму большой отпуск, потому что первый раз за шесть лет не поеду туда. Так что могу взять больший отдых и всё равно при этом у меня будет длинная предсезонка. Буду наслаждаться временем со своей семьёй. Наверное, поеду куда-то, где тепло, буду наслаждаться морем, чего нельзя делать в течение сезона. Так что это точно не накладывает на меня давление. А если как-то смогу сыграть в невероятный теннис и попасть туда, поеду. А если нет, буду счастлив, что не буду там, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниила Сальникова.