Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — о цели до конца сезона: был бы счастлив попасть в Турин

Медведев — о цели до конца сезона: был бы счастлив попасть в Турин
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какую цель он считает главной до конца сезона-2025, отметив, что был бы одинаково счастлив при попадании на Итоговый турнир АТР в Турине (Италия) и при своём отсутствии на соревнованиях.

— Вчера вы сказали, что вы всё ещё хотите попасть на Итоговый чемпионат в Турин, и у вас до сих пор остаются шансы. Это для вас главная цель конца сезона? Или думаете, что не сможете это сделать?
— Вообще-то нет. Я бы был очень счастлив, если бы попал в Турин. Но не расстроился бы, если нет. Сезон был тяжёлый, сезон не был хороший, поэтому, если не буду в Турине, буду счастлив. Возьму большой отпуск, потому что первый раз за шесть лет не поеду туда. Так что могу взять больший отдых и всё равно при этом у меня будет длинная предсезонка. Буду наслаждаться временем со своей семьёй. Наверное, поеду куда-то, где тепло, буду наслаждаться морем, чего нельзя делать в течение сезона. Так что это точно не накладывает на меня давление. А если как-то смогу сыграть в невероятный теннис и попасть туда, поеду. А если нет, буду счастлив, что не буду там, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниила Сальникова.

Материалы по теме
«Люди болеют, кричат по-русски. Конечно, хотел победить». Даниил Медведев — в Алма-Ате
«Люди болеют, кричат по-русски. Конечно, хотел победить». Даниил Медведев — в Алма-Ате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android