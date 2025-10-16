Турнир WTA-500 в Нинбо, 2025 год: результаты матчей 16 октября

Сегодня, 16 октября, в Нинбо (Китай) продолжились матчи турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей третьего игрового дня.

Теннис. WTA-500 в Нинбо (Китай), 2-й круг. Результаты встреч на 16 октября:

Маккартни Кесслер (США, LD) – Людмила Самсонова (Россия, 8) – 7:6 (7:5), 6:1;

Жасмин Паолини (Италия, 2) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:2, 7:5;

Екатерина Александрова (Россия, 4) – Юань Юэ (Китай, WC) – 6:3, 6:3;

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Турнира в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей победительницей соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина.