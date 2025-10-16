Джокович — о карьере: я действительно хочу увидеть, как далеко смогу зайти

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему он продолжает играть в теннис и не завершает свою профессиональную карьеру.

– Долголетие — одна из моих главных мотиваций. Знаете, я действительно хочу увидеть, как далеко смогу зайти, если посмотреть на все мировые виды спорта, ну вот, например, Леброн Джеймс, ему уже 40, а он всё ещё в отличной форме. Криштиану Роналду, Том Брэди играл до сорока с лишним лет — это просто невероятно. Они тоже вдохновляют меня, и я хочу продолжать. Это одна из моих мотиваций.

И, знаете, хочу также дожить, чтобы увидеть, как всё меняется — в смысле, продолжать играть профессионально и наблюдать те перемены, которые грядут в нашем спорте. Очень этому рад, тем вещам, которые происходят. Очевидно, сейчас не могу говорить об этом открыто, но чувствую, что в ближайшие несколько лет, говорил о пяти, бокс претерпит огромные изменения. Думаю, теннис — один из тех видов спорта, что тоже сильно меняется, и я хочу быть частью этих перемен.

Хочу не просто быть их частью — хочу продолжать играть, когда наш спорт обновится и создаст новую платформу, которая просуществует десятилетия.

— То есть молодым ребятам придётся выбить тебя из спорта, сам не уйдёшь?

— Этого не произойдёт. Извини, но им придётся разочароваться — этого просто не случится, – сказал Джокович на форуме Joy в Саудовской Аравии.