«В нашем спорте существует огромная монополия». Джокович — о причинах создания PTPА

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему он вместе с канадцем Вашеком Поспишилом решил создать Ассоциацию профессиональных теннисистов (PTPA).

«Я очень принципиальный человек, из семьи, где если видишь несправедливость, нужно что-то с этим делать. И в нашем спорте существует огромная монополия, которая держится уже десятилетиями. Именно это стало для меня главным источником вдохновения. Вместе с моим коллегой, теннисистом Вашеком Поспишилом, мы основали Ассоциацию профессиональных теннисистов — по сути, это профсоюз игроков, которого у нас раньше не было.

Во всех американских видах спорта он есть — Шак (Шакил О’Нил), ты ведь был одним из лидеров профсоюза игроков, когда вы боролись за оплату труда, за равные условия, за представление интересов спортсменов. А у нас этого не было. Теперь у нас есть PTPA, но всё ещё нет места за столом, где принимаются решения. Это слабая сторона нашего спорта и результат того, как устроена сама система. Система какая она есть», – сказал Джокович во время выступления на форуме Joy в Саудовской Аравии.