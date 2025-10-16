Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович — о трудностях в детстве: благодарен, потому что всё это закалило меня

Джокович — о трудностях в детстве: благодарен, потому что всё это закалило меня
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как тяжёлое детство в Сербии закалило его характер и помогло добиться успехов в теннисной карьере.

«Отец в первые годы моей жизни часто верил в меня и в мои способности даже больше, чем я сам — говорил: «Мы станем номером один в мире, будем лучшими в этом виде спорта». Хотя в нашей стране у тенниса не было абсолютно никакой традиции и истории. Над нами смеялись — и в нашей стране, и за её пределами. Так что действительно чувствую, что являюсь примером и доказательством того, что всё возможно.

Я вырос в стране, раздираемой войной. Когда мне было 12 лет, отец положил на стол купюру в $ 10 и сказал мне, маме и двум младшим братьям: «Вот всё, что у нас есть». Тогда мы переживали уже вторую войну за нашу жизнь. Он сказал: «Мы под санкциями, под эмбарго. Если действительно хочешь играть в этот дорогой индивидуальный вид спорта — тебе придётся выложиться по полной». Мне было 12, я должен был повзрослеть гораздо раньше, чем положено. Понял послание: нужно было взять себя в руки, стать как бы вторым отцом в доме, особенно для младших братьев. У меня было много обязанностей, думаю, что эта ранняя зрелость действительно сформировала мой характер, укрепила меня и позволила понять, что такое дисциплина и взрослая жизнь.

Так что вот я, подросток с сербским паспортом, а многие люди, видя это, просто отворачивались: «Ага, из Сербии, понятно». Мне приходилось с этим бороться, терпеть это. Но не жалуюсь. Наоборот, благодарен, потому что всё это закалило меня, сделало только более гордым за то, откуда я родом и что представляю. Это то, что остаётся с тобой, в итоге важно играть в «долгую игру», потому что именно в этом настоящая ценность», – сказал Джокович во время выступления на форуме Joy в Саудовской Аравии.

Материалы по теме
Джокович — о карьере: я действительно хочу увидеть, как далеко смогу зайти
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android