Карен Хачанов неожиданно проиграл Штруффу во втором круге турнира в Алма-Ате

Десятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан), уступив в матче второго круга немцу Яну-Леннарду Штруффу (98-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут. За время матча Штруфф выполнил 12 подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из девяти. Карен Хачанов сделал в игре 13 эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.

В четвертьфинале турнира в Алма-Ате Карен Хачанов сыграет с французским теннисистом Корентеном Муте.