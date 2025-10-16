Карен Хачанов неожиданно проиграл Штруффу во втором круге турнира в Алма-Ате
Десятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан), уступив в матче второго круга немцу Яну-Леннарду Штруффу (98-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.
Алма-Ата. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 11:50 МСК
76
Адам Уолтон
А. Уолтон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут. За время матча Штруфф выполнил 12 подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из девяти. Карен Хачанов сделал в игре 13 эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.
В четвертьфинале турнира в Алма-Ате Карен Хачанов сыграет с французским теннисистом Корентеном Муте.
