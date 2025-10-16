Скидки
Медведев — о своём состоянии во время встречи с Уолтоном: очень нервничал в этом матче

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, о своём эмоциональном состоянии во время матч второго круга турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан) с австралийцем Адамом Уолтоном. Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 7:6 (7:0).

Алма-Ата. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 11:50 МСК
Адам Уолтон
76
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 0
7 		7 7
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— В начале второго сета, если я не ошибаюсь, вы, скажем так, громко эмоционально выразились о происходящем. Как и за счёт чего вам удалось всё-таки справиться с этими эмоциями? Мешали ли они вам или, наоборот, высказавшись громко, вы этот момент перешагнули и пошли дальше?
— Ну вообще, на самом деле, я углубляться в детали не буду, потому что это слишком, скажем так, то, что внутри меня. Но я очень нервничал в этом матче, что, наверное, не слишком свойственно мне. То есть, понятное дело, все люди нервничают в каждом матче. У тебя брейк-пойнт, ты чуть больше нервничаешь. Но в этом матче на мне было большое давление, которое я немножко как бы сам на себя нагнал. Причинами, о которых не буду говорить, но, в принципе, допустим, даже то, что это, опять же, турнир, который ближе всего, если можно так сказать, к домашнему.

То есть это тоже уже какое-то давление. Люди смотрят, болеют, кричат по-русски. Я, во-первых, конечно, недоволен тем, что громко разговаривал в начале второго сета, потому что мы немножко привыкаем играть за границей 365 дней в году, и надеюсь, что в следующих матчах смогу себя больше сдерживать. Но я рад, что, опять же, при 1:4 я смог немножко переключить внимание и сказать себе: «Окей, 1:4, тяжело, но ещё можно выиграть этот сет. Нужно постараться просто очко за очком играть». И в итоге так и получилось, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

