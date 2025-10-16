Десятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв во втором круге турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан) немцу Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.
Хачанов не может добиться победы на турнирах в одиночном разряде, начиная с US Open – 2025, где в матче второго круга он проиграл польскому теннисисту Камилю Майхшаку со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 5:7 (5:10). На турнире в Пекине он уступил французу Александру Мюллеру (6:4, 6:7 (4:7), 4:6). Также на «Мастерсе» в Шанхае Хачанов не смог одержать победу над китайцем Цзюнчэн Шаном, потерпев поражение в двух сетах, 6:7 (3:7), 3:6.
Хачанов заявлен на турнир АТР-500 в Вене (Австрия), который запланирован на период с 20 по 26 октября.
