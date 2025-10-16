Паолини — о возможном участии в Итоговом турнире WTA: эта мысль есть у меня в голове

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о возможности попадания на Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Стараюсь сосредоточиться только на корте и на следующем матче. Конечно, эта мысль есть у меня в голове, но пытаюсь отодвинуть её на второй план и оставаться сконцентрированной на теннисе и на том, что должна делать, чтобы показать свою лучшую игру. Будет тяжело, но я здесь, чтобы попробовать квалифицироваться», – сказала Паолини в интервью на корте после матча второго круга турнира в Нинбо.

Итальянка занимает восьмое место в Чемпионской гонке WTA, набрав 4131 очко. В случае победы на турнире в Нинбо, в котором Паолини принимает участие, она наберёт 4630 очков и поднимется на шестую позицию в гонке. Ранее на Итоговый турнир WTA квалифицировались белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек и американки Джессика Пегула, Кори Гауфф и Аманда Анисимова.