Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паолини — о возможном участии в Итоговом турнире WTA: эта мысль есть у меня в голове

Паолини — о возможном участии в Итоговом турнире WTA: эта мысль есть у меня в голове
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о возможности попадания на Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Стараюсь сосредоточиться только на корте и на следующем матче. Конечно, эта мысль есть у меня в голове, но пытаюсь отодвинуть её на второй план и оставаться сконцентрированной на теннисе и на том, что должна делать, чтобы показать свою лучшую игру. Будет тяжело, но я здесь, чтобы попробовать квалифицироваться», – сказала Паолини в интервью на корте после матча второго круга турнира в Нинбо.

Итальянка занимает восьмое место в Чемпионской гонке WTA, набрав 4131 очко. В случае победы на турнире в Нинбо, в котором Паолини принимает участие, она наберёт 4630 очков и поднимется на шестую позицию в гонке. Ранее на Итоговый турнир WTA квалифицировались белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек и американки Джессика Пегула, Кори Гауфф и Аманда Анисимова.

Материалы по теме
Мирра провалилась в Китае, но всё равно может пройти на Итоговый. Что для этого нужно?
Мирра провалилась в Китае, но всё равно может пройти на Итоговый. Что для этого нужно?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android