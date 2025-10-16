Скидки
Хачанов покинет топ-10 рейтинга АТР после поражения во втором круге турнира в Алма-Ате

Аудио-версия:
Комментарии

Десятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов покинет топ-10 рейтинга АТР после поражения во втором круге турнира в Алма-Ате (Казахстан). Хачанов проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Алма-Ата. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 17:15 МСК
Карен Хачанов
10
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Ян-Леннард Штруфф
98
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

В рейтинге АТР от 13 октября у Хачанова в активе 3190 очков. После того как россиянин не смог защитить очки за победу на прошлогоднем турнире в Алма-Ате, он потеряет 240 рейтинговых очков, из-за чего опустится с десятой строчки рейтинга, которую займёт датский теннисист Хольгер Руне. Однако Хачанов может потерять ещё несколько позиций в рейтинге, так как его ближайшие преследователи норвежец Каспер Рууд (2945 очков) и канадец Феликс Оже-Альяссим (2905 очков) продолжают борьбу на турнирах в Стокгольме и Брюсселе соответственно. В случае побед на турнирах Рууд и Оже-Альяссим наберут по 3145 очков.

Поражение на турнире в Алма-Ате стало для Хачанова четвёртым кряду. Россиянин заявлен на турнир АТР-500 в Вене (Австрия), который запланирован на период с 20 по 26 октября.

