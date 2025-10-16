Десятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов покинет топ-10 рейтинга АТР после поражения во втором круге турнира в Алма-Ате (Казахстан). Хачанов проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.
|1
|2
|3
|
|6 5
|3
|
|7 7
|6
В рейтинге АТР от 13 октября у Хачанова в активе 3190 очков. После того как россиянин не смог защитить очки за победу на прошлогоднем турнире в Алма-Ате, он потеряет 240 рейтинговых очков, из-за чего опустится с десятой строчки рейтинга, которую займёт датский теннисист Хольгер Руне. Однако Хачанов может потерять ещё несколько позиций в рейтинге, так как его ближайшие преследователи норвежец Каспер Рууд (2945 очков) и канадец Феликс Оже-Альяссим (2905 очков) продолжают борьбу на турнирах в Стокгольме и Брюсселе соответственно. В случае побед на турнирах Рууд и Оже-Альяссим наберут по 3145 очков.
Поражение на турнире в Алма-Ате стало для Хачанова четвёртым кряду. Россиянин заявлен на турнир АТР-500 в Вене (Австрия), который запланирован на период с 20 по 26 октября.
- 16 октября 2025
-
20:28
-
20:05
-
19:55
-
19:34
-
19:30
-
18:43
-
18:26
-
18:07
-
17:47
-
17:37
-
17:26
-
17:20
-
17:15
-
17:06
-
16:34
-
16:20
-
15:41
-
15:35
-
15:15
-
14:58
-
14:53
-
14:39
-
14:11
-
13:36
-
13:28
-
13:13
-
13:11
-
12:45
-
12:18
-
12:13
-
11:45
-
11:06
-
11:03
-
10:47
-
10:40