Десятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов покинет топ-10 рейтинга АТР после поражения во втором круге турнира в Алма-Ате (Казахстан). Хачанов проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

В рейтинге АТР от 13 октября у Хачанова в активе 3190 очков. После того как россиянин не смог защитить очки за победу на прошлогоднем турнире в Алма-Ате, он потеряет 240 рейтинговых очков, из-за чего опустится с десятой строчки рейтинга, которую займёт датский теннисист Хольгер Руне. Однако Хачанов может потерять ещё несколько позиций в рейтинге, так как его ближайшие преследователи норвежец Каспер Рууд (2945 очков) и канадец Феликс Оже-Альяссим (2905 очков) продолжают борьбу на турнирах в Стокгольме и Брюсселе соответственно. В случае побед на турнирах Рууд и Оже-Альяссим наберут по 3145 очков.

Поражение на турнире в Алма-Ате стало для Хачанова четвёртым кряду. Россиянин заявлен на турнир АТР-500 в Вене (Австрия), который запланирован на период с 20 по 26 октября.