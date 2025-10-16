Скидки
Хачанов — о серии поражений на турнирах: такая негативная динамика сейчас

Десятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о своей серии поражений на турнирах. В матче второго круга турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан) Хачанов проиграл немецкому теннисисту Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Алма-Ата. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 17:15 МСК
Карен Хачанов
10
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Ян-Леннард Штруфф
98
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

— Карен, довольно бодрое начало. Хорошо матч складывался, взял сет. Что потом пошло не так, что ты пытался сделать, чтобы переломить?
— Честно говоря, если говорить в целом, это реально неплохой матч. Можно к чему-то придраться, но всегда бывают какие-то игровые моменты. Если обобщить, последние несколько турниров именно из этого и складываются поражения. Вроде бы всё делаю так же, готовлюсь, тренируюсь так же. Просто разница в том – выигрываешь матчи или проигрываешь. С чем это связано конкретно, можно долго анализировать. Так в двух словах не сказать. Но, опять же, знаю, делаю всё, что от себя зависит. К сожалению, не сложились последние несколько матчей. Даже если говорить про сегодняшний и про предыдущие. Какая-то такая динамика сейчас негативная. Хотя вроде бы по игре всё и неплохо, – ответил Хачанов на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

