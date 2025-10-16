Алькарас обыграл Фрица и вышел в финал турнира Six Kings Slam
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал выставочного турнира Six Kings Slam, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В полуфинальном матче испанец обыграл американского теннисиста Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:2.
Six Kings Slam. 1/2 финала
16 октября 2025, четверг. 19:50 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Алькарас выполнил шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Тейлор Фриц сделал в игре три эйса, допустил три двойных ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных за матч.
В финале выставочного турнира Six Kings Slam Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Янником Синнером.
