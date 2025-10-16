Скидки
Теннис

Карлос Алькарас — Тейлор Фриц, результат матча 16 октября 2025, счёт 2:0, 1/2 финала Six Kings Slam

Алькарас обыграл Фрица и вышел в финал турнира Six Kings Slam
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал выставочного турнира Six Kings Slam, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В полуфинальном матче испанец обыграл американского теннисиста Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:2.

Six Kings Slam. 1/2 финала
16 октября 2025, четверг. 19:50 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Алькарас выполнил шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Тейлор Фриц сделал в игре три эйса, допустил три двойных ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных за матч.

В финале выставочного турнира Six Kings Slam Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Янником Синнером.

«Люди болеют, кричат по-русски. Конечно, хотел победить». Даниил Медведев — в Алма-Ате
«Люди болеют, кричат по-русски. Конечно, хотел победить». Даниил Медведев — в Алма-Ате
