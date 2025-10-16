Хачанов — о матче с Штруффом: знал, к чему готовиться

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в матче второго круга турнира АТР-250 в Алма-Ате. Россиянин проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

— Ян-Леннард Штруфф что-то необычное показал в этом матче? Ведь вы до этого много раз играли.

— Да, вообще ничего необычного. Он так и играет всё время. Неважно – со мной, с Макдональдом или с Федерером. Поэтому я знал, к чему готовиться. То есть знал, что от него можно ожидать. Опять же, всегда исходишь из своей игры, своей начальной установки, а дальше уже смотришь. То есть какие-то вещи он чуть поменял, сделал чуть лучше, чем я. А если говорить про его игру, у нас все матчи, на самом деле, были такие очень близкие, очень тяжёлые. Всё время какие-то тай-брейки, счета типа 7:5, опять 7:6, 6:4, потом 7:6 в третьем и так всё время. Я точно так же в Париже обидный матч проиграл ему ещё в 2019-м году. Он выиграл тогда 7:5 в третьем сете. Поэтому что тут говорить, – ответил Хачанов на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.