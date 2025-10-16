Хачанов — о матче с Штруффом: знал, к чему готовиться

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в матче второго круга турнира АТР-250 в Алма-Ате. Россиянин проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.
|1
|2
|3
|
|6 5
|3
|
|7 7
|6
— Ян-Леннард Штруфф что-то необычное показал в этом матче? Ведь вы до этого много раз играли.
— Да, вообще ничего необычного. Он так и играет всё время. Неважно – со мной, с Макдональдом или с Федерером. Поэтому я знал, к чему готовиться. То есть знал, что от него можно ожидать. Опять же, всегда исходишь из своей игры, своей начальной установки, а дальше уже смотришь. То есть какие-то вещи он чуть поменял, сделал чуть лучше, чем я. А если говорить про его игру, у нас все матчи, на самом деле, были такие очень близкие, очень тяжёлые. Всё время какие-то тай-брейки, счета типа 7:5, опять 7:6, 6:4, потом 7:6 в третьем и так всё время. Я точно так же в Париже обидный матч проиграл ему ещё в 2019-м году. Он выиграл тогда 7:5 в третьем сете. Поэтому что тут говорить, – ответил Хачанов на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.
- 16 октября 2025
-
21:35
-
21:21
-
21:16
-
21:10
-
21:05
-
20:56
-
20:28
-
20:05
-
19:55
-
19:34
-
19:30
-
18:43
-
18:26
-
18:07
-
17:47
-
17:37
-
17:26
-
17:20
-
17:15
-
17:06
-
16:34
-
16:20
-
15:41
-
15:35
-
15:15
-
14:58
-
14:53
-
14:39
-
14:11
-
13:36
-
13:28
-
13:13
-
13:11
-
12:45
-
12:18