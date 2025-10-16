Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов — о матче с Штруффом: знал, к чему готовиться

Хачанов — о матче с Штруффом: знал, к чему готовиться
Аудио-версия:
Комментарии

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в матче второго круга турнира АТР-250 в Алма-Ате. Россиянин проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Алма-Ата. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 17:15 МСК
Карен Хачанов
10
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Ян-Леннард Штруфф
98
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Ян-Леннард Штруфф что-то необычное показал в этом матче? Ведь вы до этого много раз играли.
— Да, вообще ничего необычного. Он так и играет всё время. Неважно – со мной, с Макдональдом или с Федерером. Поэтому я знал, к чему готовиться. То есть знал, что от него можно ожидать. Опять же, всегда исходишь из своей игры, своей начальной установки, а дальше уже смотришь. То есть какие-то вещи он чуть поменял, сделал чуть лучше, чем я. А если говорить про его игру, у нас все матчи, на самом деле, были такие очень близкие, очень тяжёлые. Всё время какие-то тай-брейки, счета типа 7:5, опять 7:6, 6:4, потом 7:6 в третьем и так всё время. Я точно так же в Париже обидный матч проиграл ему ещё в 2019-м году. Он выиграл тогда 7:5 в третьем сете. Поэтому что тут говорить, – ответил Хачанов на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

Материалы по теме
Хачанов не защитил титул в Алма-Ате! Это уже четвёртое поражение подряд для Карена
Хачанов не защитил титул в Алма-Ате! Это уже четвёртое поражение подряд для Карена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android