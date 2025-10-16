Скидки
Теннис

Хачанов рассказал, в каких турнирах планирует принять участие до конца сезона

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, в каких турнирах он планирует принять участие после поражения во втором круге турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Хачанов проиграл немецкому теннисисту Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Алма-Ата. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 17:15 МСК
Карен Хачанов
10
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Ян-Леннард Штруфф
98
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

– Что у вас дальше по графику?
– Мальдивы. Шучу. Полечу дальше в Вену, потом в Париж.

– А Афины?
– Посмотрим. Там уже по ситуации будем смотреть, как следующие встречи пройдут. Всё зависит от этого — динамика, энергетика, мотивация. И всё вместе, – ответил Хачанов на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

Отметим, Хачанов является действующим победителем турнира в Алма-Ате. Поражения от Штруффа стало для россиянина четвёртым подряд на турнирах АТР.

