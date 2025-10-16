Хачанов — о турнире в Алма-Ате: не раз говорил, что ощущения, как будто играю дома

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, мешали ли ему зрители по ходу встречи второго круга турнира АТР-250 в Алма-Ате с немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом (6:4, 6:7 (5:7), 3:6).
— Во втором сете вы выглядели немного раздражённым, эмоции зашкаливали. А в третьем сете как будто вам ещё и зрители мешали?
— Да, честно говоря, сегодня как раз наоборот. Слушайте, я с большой радостью прилетел в Алма-Ату, весь стадион меня поддерживал. Я уже не раз говорил, что ощущения, как будто играю дома. Наоборот, это как бы такие домашние стены – они только поддерживают. В данном случае был раздражён, потому что был близкий тай-брейк, и я не смог его выиграть. А в третьем сете были, по сути, один или два шанса на его подаче. А всё остальное он подавал, отшмалял, как нормальный, – передаёт слова Хачанов корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
