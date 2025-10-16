Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов отреагировал на предложение руки и сердца на своём матче в Алма-Ате

Карен Хачанов отреагировал на предложение руки и сердца на своём матче в Алма-Ате
Аудио-версия:
Комментарии

Десятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о событии во время матча второго круга турнира АТР-250 в Алма-Ате с немцем Яном-Леннардом Штруфом (6:4, 6:7 (5:7), 3:6). Во время встречи один из зрителей сделал предложение своей девушке.

— Во время вашего матча на весь зал было сделано предложение девушке. С таким сталкиваетесь впервые?
— По-моему, где-то ещё было. Не помню, в Америке, что ли, или в Канаде. Да, где-то я такое уже встречал. Вообще подобное принято, на самом деле. Ну не принято, а чаще случается как раз на американских турнирах. Не то чтобы регулярно, но прямо несколько раз видел такое, причём необязательно в моём матче, – передаёт слова Хачанов корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Материалы по теме
Хачанов не защитил титул в Алма-Ате! Это уже четвёртое поражение подряд для Карена
Хачанов не защитил титул в Алма-Ате! Это уже четвёртое поражение подряд для Карена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android