Карен Хачанов отреагировал на предложение руки и сердца на своём матче в Алма-Ате

Десятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о событии во время матча второго круга турнира АТР-250 в Алма-Ате с немцем Яном-Леннардом Штруфом (6:4, 6:7 (5:7), 3:6). Во время встречи один из зрителей сделал предложение своей девушке.

— Во время вашего матча на весь зал было сделано предложение девушке. С таким сталкиваетесь впервые?

— По-моему, где-то ещё было. Не помню, в Америке, что ли, или в Канаде. Да, где-то я такое уже встречал. Вообще подобное принято, на самом деле. Ну не принято, а чаще случается как раз на американских турнирах. Не то чтобы регулярно, но прямо несколько раз видел такое, причём необязательно в моём матче, – передаёт слова Хачанов корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.