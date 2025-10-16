Скидки
Хольгер Руне — Мартон Фучович, результат матча 16 октября 2025, счёт 2:0, 2-й круг турнира АТР-250 в Стокгольме

Руне обыграл Фучовича и вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме
Комментарии

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв в матче второго круга венгра Мартона Фучовича (55-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Стокгольм. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 20:05 МСК
Хольгер Руне
11
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Мартон Фучович
55
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович

Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. За время матча Руне выполнил шесть подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из десяти за матч. Мартон Фучович сделал в игре один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти.

В четвертьфинале турнира в Стокгольме Хольгер Руне сыграет с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.

