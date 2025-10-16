Руне обыграл Фучовича и вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв в матче второго круга венгра Мартона Фучовича (55-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. За время матча Руне выполнил шесть подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из десяти за матч. Мартон Фучович сделал в игре один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти.

В четвертьфинале турнира в Стокгольме Хольгер Руне сыграет с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.