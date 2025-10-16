Руне обыграл Фучовича и вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме
11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв в матче второго круга венгра Мартона Фучовича (55-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Стокгольм. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 20:05 МСК
11
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
55
Мартон Фучович
М. Фучович
Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. За время матча Руне выполнил шесть подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из десяти за матч. Мартон Фучович сделал в игре один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти.
В четвертьфинале турнира в Стокгольме Хольгер Руне сыграет с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.
